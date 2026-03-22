De SÃ£o Carlos para o Brasil: irmÃ£os fazem do skate uma histÃ³ria de conquistas

São Carlos mais uma vez reafirma sua força como celeiro de talentos esportivos. Um dos principais destaques é o jovem skatista Eiki Martello, que vem se consolidando como um dos nomes promissores do skate amador no Brasil.

Com disciplina, dedicação e paixão pelo esporte, o atleta já participou de mais de 40 campeonatos em diferentes estados, acumulando resultados expressivos e ganhando experiência no cenário competitivo. Entre suas principais conquistas está o título de campeão estadual do Rio de Janeiro, vencido de forma invicta em todas as etapas, além do primeiro lugar no Campeonato Nacional LAB, também conquistado sem derrotas nas três fases da competição.

Mais do que medalhas, o skate tem papel fundamental na formação pessoal de Eiki. A prática esportiva contribui para o desenvolvimento de valores como respeito, persistência, foco e superação, refletindo diretamente dentro e fora das pistas.

O desempenho de destaque garantiu ao jovem uma vaga na Seleção Brasileira Júnior de Skateboarding, levando o nome de São Carlos para o cenário nacional e reforçando o potencial dos atletas formados na cidade.

O talento na família vai além. Os irmãos de Eiki também vêm se destacando no esporte. Kemily Leiva Martello, de 10 anos, já conquistou o título estadual na categoria mirim, enquanto Kevin Leiva Martello, de 12, figura entre os 20 melhores iniciantes do país.

Unidos pelo mesmo sonho e pelo amor ao skate, os três jovens demonstram como o incentivo desde cedo pode abrir portas e transformar vidas. A trajetória da família Martello é exemplo de dedicação, união e superação, além de reforçar a importância de políticas públicas e iniciativas que incentivem o esporte como ferramenta de desenvolvimento social.

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