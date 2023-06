De olho no “bi”, AVS/Smec busca a vitória contra Pontal

Equipe são-carlense pronta para o importante desafio e vencer Pontal - Crédito: Zé_Photografic

Com 100% de aproveitamento após três partidas, mas dependendo somente de suas forças para ser bicampeã (restam ainda três jogos), a AVS/Smec tem um importante compromisso na manhã deste domingo, 4, quando tentará superar mais um obstáculo na Copa AABB de Vôlei Feminino.

A partir das 9h, no ginásio de esportes da AABB, em Ribeirão Preto, encara Pontal, que está na última colocação sem ter conquistado nenhuma vitória. O principal concorrente, Viradouro, estará em ação, porém já foi derrotado para a equipe são-carlense.

Otimistas e animadas, as comandadas da técnica Sandra Mara Leão esperam poder galgar mais um degrau e se aproximar do título. Durante a semana, as atletas estiveram em ação em dois amistosos justamente com a finalidade de preparar o grupo para o importante compromisso.

De acordo com a comissão técnica, a equipe estará completa. “Estamos focados no jogo, independentemente do adversário, precisamos fazer a nossa parte e encarar sempre como um adversário difícil e importante, pois é um campeonato de pontos corridos e não podemos dar bobeira e sofrer uma derrota”, disse a técnica.

A RODADA

DOMINGO, 4

Ginásio de esportes da AABB

Altinópolis x Viradouro

Novo Vôlei Rib./Palestra Itália x BC Voleibol

AVS São Carlos x Pontal

CLASSIFICAÇÃO

1º - 12 pts – Viradouro

2º - 9 pts – AVS/Smec

3º - 9 pts – Novo Vôlei Ribeirão

4º - 8 pts – BC Voleibol

5º - 6 pts – Altinópolis

6º - 6 pts – Arena Pecci Sports

7º - 0 pts – Pontal

