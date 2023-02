De olho na temporada, Deportivo Sanka inicia série de amistosos

Deportivo Sanka começa a temporada em alta intensidade - Crédito: Divulgação

De olho na temporada 2023, o Deportivo Sanka vai iniciar uma série de amistosos preparatórios já que prevê um calendário intenso e a perspectiva de participação na Liga Rio Claro, Liga Analândia e Liga Ferreirense, Taça EPTV e Campeonato Paulista Sul Minas.

A equipe de futsal são-carlense irá jogar amistosamente a partir das 21h no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, nesta quarta-feira, 8. O adversário será a AA Cristo Redentor, de Ribeirão Preto.

Os Leões estão prestes a completar um mês de pré-temporada e neste período o time realizou diversos treinos, onde os jogadores buscaram adquirir condicionamento físico. Com os amistosos, a meta agora é adquirir ritmo para as partidas oficiais do calendário do time são-carlense. A entrada para a partida é gratuita.

