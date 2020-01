De olho na Sanca Cup, Multi Esporte/La Salle retoma as atividades

Crédito: Divulgação

De olho na Copa Sanca Cup 2020 as equipes do Multi Esporte/La Salle retomaram as atividades em todas as categorias nesta semana.

O treinador André Bernal comentou sobre a volta das equipes. "Tivemos alguns dias para descanso para recuperar a energia. Agora voltamos e já temos esse difícil compromisso em janeiro. Uma competição muito difícil com equipes qualificadas, mas estamos nos preparando para realizar uma boa companha", disse Bernal.

O início da Sanca Cup está programado para dia 19 de janeiro e o Multi Esporte/La Salle está confirmado nas categorias sub10, sub11, sub12, sub13, sub14, sub15, sub16 e sub17.

