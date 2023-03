Curso de organização e arbitragem de xadrez será realizado em São Carlos

Crédito: Divulgação

Começa na noite desta sexta-feira, 17, a partir das 19h, no Centro Municipal de Artes e Cultura – Cemac – localizado na rua São Paulo, 745, no centro, o curso de organização e arbitragem de xadrez, organizado pela Xadrez Total e Clube de Xadrez de São Carlos (CXSCAR) com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura e do vereador Djalma Nery.

A capacitação começa nesta sexta-feira, 17, com encerramento no domingo, 19, e será ministrado pelo árbitro internacional, professor Mauro Amaral, que participou do último mundial de xadrez em Dubai. Os aprovados, terão registro na Confederação Brasileira de Xadrez - CBX.

O curso é gratuito e direcionado para jogadores, atletas e pessoas interessadas na modalidade, necessário ter o mínimo de conhecimento em xadrez. O objetivo desse curso é a formação de árbitros para atuar no município de São Carlos e região.

Nesta sexta (17) a aula será das 19h às 22h; no sábado (18) das 10h às 20h e no domingo (19) das 10h às 17h.

