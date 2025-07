CT Sanca Breaking é o 1º do interior paulista a ser credenciado pela Federação de Breaking

São Carlos acaba de entrar para a história da cultura urbana e do esporte. O CT Sanca Breaking e Culturas Urbanas foi oficialmente reconhecido como Centro de Treinamento de Breaking pela Federação Paulista de Breaking, tornando-se o primeiro do interior paulista e o terceiro de todo o Estado a conquistar essa chancela.

Localizado na Avenida Comendador Alfredo Maffei, nº 1605, no Jardim São Carlos, o espaço é conhecido como a casa do Hip Hop da cidade. Embora o coletivo já estivesse em atividade desde 2022, o CT foi fundado oficialmente em 2024 e agora consolida seu papel como referência regional na prática do breaking, tanto na dimensão cultural quanto esportiva da modalidade.

O presidente da Federação Paulista de Breaking, Christiano dos Santos, destacou que o reconhecimento visa promover e fortalecer o breaking como expressão cultural e modalidade esportiva olímpica, além de mapear, apoiar e articular espaços e iniciativas ligadas ao movimento Hip Hop no Estado.

Sob coordenação de Paulo Ricardo Bergamasco, o B-Boy Roxx, o CT Sanca conta com uma equipe experiente. Roxx é fundador do centro, treinador e coreógrafo da premiada All Steps Crew, grupo com títulos nacionais e internacionais. A trilha sonora das aulas e treinos fica por conta do DJ Fernando Arteiro, o Kamaraum, DJ oficial da Federação e o primeiro a ser oficialmente filiado à entidade.

O centro oferece aulas gratuitas de diferentes manifestações das culturas urbanas, como breaking, street dance, jazz funk, capoeira Angola, yoga e K-pop. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo Instagram @ctsanca.

