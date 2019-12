“Cria” do São Carlos quase abandona o futebol; de carregador de caminhões a zagueiro no Paraná Clube

Crédito: Divulgação

Em sua cidade, batedor de cerca, servente de pedreiro e fã de rodeios. Quando ingressou nas categorias de base do São Carlos FC, um zagueiro vigoroso, mas que se apaixonou por uma são-carlense precocemente, foi pai e esteve próximo de abandonar o futebol, sua paixão.

Faltava recursos financeiros, apesar de ser um defensor de qualidade. Se não fosse a compreensão de técnicos e de um amigo especial, Ednelson Simonetti, ao conseguir um trabalho extra na cidade de São Carlos, teria abandonado o futebol. Durante vários meses descarregava caminhões na Electrolux, em uma rotina diária que começava às 23h e terminava somente às 7h do dia seguinte.

A persistência e perseverança fez com que o zagueiro Rodolfo Filemon, hoje com 25 anos, vencesse na vida e após ser uma das revelações da Águia da Central, se profissionalizou do CA Juventus (onde conseguiu o acesso a Série A2), passou por vários clubes e hoje é um dos destaques do Paraná Clube, onde tem contrato até o final de 2020 e disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Via WhatsApp, Rodolfo foi cordial e simpático e concedeu uma entrevista onde contou detalhes do seu início de carreira, sua luta para ser jogador e a persistência ao vencer na vida.

Casado com a são-carlense Veridiana, 25 anos é pai de duas meninas: Nicoli que tem 5 anos e Maitê, que completou 5 meses de vida.

O INÍCIO

“Sou natural de Luís Antonio (região de Ribeirão Preto) e minha família, assim como eu, era fã de rodeios. Com 12 para 13 anos, montava em bois. Mas um amigo me apresentou a ‘dona’ bola e passei a jogar em uma escolinha da minha cidade. Lembro que pedalava uns 10 quilômetros por dia para poder jogar. Mas me apaixonei pelo futebol”.

NA ÁGUIA

Após um tempo, me transferi para o São Carlos FC. No início de 2011. Tinha 16 anos e fiquei até o final de 2014.

FICOU NA HISTÓRIA

Considero minha passagem pelo São Carlos como histórica. Fiz toda minha base, fiz muitos jogos e gols. Um clube especial em minha vida. A cidade entra na minha história de vida, por conheci minha esposa (Veridiana) e onde nasceu minha filha mais velha (Nicoli). Foi um clube onde me destaquei como zagueiro.

QUASE ABANDONEI A CARREIRA

Fui pai cedo e não tinha contrato profissional. Foi o momento mais difícil em minha carreira. Pensei em parar de jogar para cuidar da minha família. Mas a partir daí comecei a encontrar pessoas especiais na minha vida. Até integrantes da torcida. Mas um que nunca mais esquecerei é o Ednelson Simonetti. Me deu força, me incentivou e não me deixou parar de jogar. Me arrumou um trabalho na Electrolux e eu passei a descarregar caminhões das 23h às 7h da manhã. O técnico Rodrigo Santana também me ajudava muito. Me deixava descansar pela manhã e treinava no período da tarde. Um período de superação e dificuldades. Mas de aprendizagem. Dei muito valor ao trabalho e ao futebol.

SOU MUITO GRATO

O que vivo hoje é devido o que passei naquele período difícil da minha vida, mas que dou muito valor. Sou muito grato ao Ednelson e vim para São Carlos dar uma camisa do Paraná Clube para ele como uma forma de gratidão. O que fez por mim, não esqueço jamais.

DALLA DÉA

Posso me considerar uma ‘cria’ do Guilherme Dalla Déa. Ele foi meu técnico no São Carlos. Quando comecei, foi meses antes dele se transferir para as categorias de base do São Paulo FC. É um cara humilde, do bem. Merece tudo o que está vivendo hoje, sendo campeão mundial como técnico da seleção brasileira sub20. Está de parabéns.

CIDADE ESPECIAL

Aqui conheci minha esposa (Veridiana). É uma cidade especial, que tem um clube especial, onde fiz minha base. Tudo o que sou hoje devo ao Guilherme (Dalla Déa), ao Dedé (André Bernal), Vardão (Edvaldo Garbuio) e Rodrigo Santana (que se destacou no Atlético/MG). O São Carlos é um clube onde aprendi muito e que abriu as portas do futebol

TRAJETÓRIA

Depois que deixei o São Carlos em 2014, fui para o CA Juventus e me profissionalizei. Disputei a Copa Paulista e a Série A3, onde conseguimos o acesso para a Série A2. É um clube especial na minha vida também.

DEPOIS?

Passei por vários clubes e estou hoje no Paraná Clube onde disputo a Série B do Campeonato Brasileiro. Meu contrato vai até o final de 2020. (*) Informações veiculadas no UOL dão conta que o zagueiro deve se transferir para o Coritiba e disputar a Série A do Brasileiro em 2020.

O QUE MARCA ATÉ AQUI

Foi quando a coisa apertou em casa. Eu e minha esposa passamos por dificuldades e precisava de um dinheiro extra. Encontrei amigos, pessoas especiais que me estenderam as mãos e me apoiaram para que eu pudesse realizar o sonho de ser jogador de futebol. Se não desisti, foi graças, principalmente, ao Ednelson (Simonetti). Minha vida foi de luta, sempre. Na minha cidade batia cerca e era servente de pedreiro. Em São Carlos, descarreguei caminhões quando adolescente. São momentos que guardo na lembrança e ficarão comigo. Valorizo muito, aprendi muito e amadureci como ser humano assim. Agradeço pelas lições de vida que tive em minha cidade e, principalmente, São Carlos. Está eternizado...

