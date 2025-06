Craque são-carlense é inscrito pelo Fluminense para Copa do Mundo de Clubes dos EUA

Isaque está entre os 31 atletas do Time de Guerreiros que disputarão a competição da FIFA na América do Norte - Crédito: divulgação

Após se recuperar de uma contusão o meia são-carlense Isaque, de apenas 18 anos, foi relacionado pelo treinador Renato Gaúcho no elenco inscrito para a Copa do Mundo de Clubes, que será disputado entre junho e julho nos Estados Unidos. Ele está entre os 31 atletas do Time de Guerreiros que disputarão a competição da FIFA na América do Norte. Isaque é o substituto de Paulo Henrique Ganso, o maestro e camisa 10 do tricolor carioca.

O Fluminense vai enfrentar Borússia Dortmund (Alemanha), Mamelodi Sundowns (América do Sul) e Ulsan HD (Coreia do Sul) no Grupo F da competição

Ao todo, são 35 nomes para a disputada competição. Com isso, o clube das Laranjeiras deixou quatro vagas em aberto para contratações. Segundo declaração do presidente do clube, Mário Bittencourt, no Podcast Setor Sul na última terça, o clube já conversa com três possíveis reforços.

Os 31 jogadores que estarão com o Fluminense para a disputa do Mundial nos EUA

Goleiros: Fábio, Vitor Eudes, Gustavo Ramalho e Pitaluga;

Laterais: Samuel Xavier, Guga, Fuentes e Renê;

Zagueiros: Thiago Silva, Freytes, Ignácio e Manoel;

Volantes: Wallace Davi, Thiago Santos, Bernal, Martinelli, Hércules e Nonato;

Meias: PH Ganso, Isaque, Lezcano e Lima;

Atacantes: Arias, Cano, Keno, Serna, Paulo Baya, Canobbio, Everaldo, Riquelme e Lavega.



