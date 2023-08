Craque do Grêmio, Chagas se transfere para o futebol europeu

Agora no futebol europeu, Chagas procura voos maiores no futebol profissional - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Um dos destaques do Grêmio São-carlense no Campeonato Paulista da Série B, o meio campista, um dos homens de confiança do técnico Marcus Vinícius está de saída.

Gabriel Chagas, 22 anos, 13 jogos, dois gols e uma assistência, além de ser o autor do gol da primeira vitória em derby's profissionais, quando o Lobo superou o São Carlos ainda na primeira fase, se transferiu para o futebol português.

Chagas vai defender o Futebol Club Oliveira do Hospital. A SAD do clube europeu (mesmo que SAF no Brasil) foi adquirida pelo Grupo HLucio, dono do Grêmio São-carlense e com isso, os jogadores que forem se destacando terão agora uma porta em Portugal.

O Oliveira do Hospital disputa a Liga 3, e a Terceira Divisão do Campeonato Português, comparável com a Série C do Brasileiro no Brasil.

Chagas fez a base no Atlético Mineiro, estava jogando no Nacional/PR, antes de ser contratado pelo Grêmio. Jogou a Série A3 desse ano emprestado na Itapirense e foi eleito a revelação do campeonato.

Sobre a transação, a diretoria gremista reconheceu a qualidade do meio campista. Porém afirmou que o Grêmio reúne plenas chances de reagir e buscar o acesso a Série A3 em 2023.

“Com certeza o Gabriel Chagas fará muita falta, porém confiamos em nosso grupo e entendemos que era uma oportunidade muito boa para iniciarmos nossa parceira com nosso clube-irmão português”, disse, em nota, a direção do Lobo.

