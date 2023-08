Country vence e assume o 3º lugar na Copa Elisângela Rebordões

Jogadoras do Country comemoram importante vitória - Crédito: Zé_Photografy

Um equilibrado e disputado jogo marcou a difícil vitória do São Carlos Country Club pela fase de classificação na Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino. O encontro aconteceu na noite de segunda-feira, 31, no ginásio de esportes do Country Club.

Foram necessários quatro sets e 106 minutos o Country fazer 3 sets a 1 no time das universitárias, com equilibradas parciais de 25/17, 25/23, 19/25 e 29/27. A levantadora Tairis, do time vencedor, ficou com o troféu de destaque do jogo.

Com o resultado, o Country foi a 12 pontos e assumiu a terceira colocação da competição e continua com boas chances de disputar a série ouro do torneio.

Country: Raquel, Tairis, Amanda, Natália, Michele, Eduarda, Stefany, Márcia, Rayssa, Camila, Simone, Paula e Thaise.

UFSCar: Marina, Lívia, Júlia, Bia, Rafa, Daiane, Ana, Ludmilla, Júlia M., Bruna, Heloiza, Maria, Alice e Vanessa.

Árbitros: Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

CLASSIFICAÇÃO

1. AVS/Smec, 15 pontos

2. Fênix/LBR Sports, 12 pontos

3. Country Club, 12 pontos

4. Golden Team, 11 pontos

5. UFSCar, 10 pontos

6. Elite, 10 pontos

7. Caaso, 6 pontos

8. Ibaté, 1 ponto

9. Alpha, 1 ponto

10. São Carlos Clube A, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

Leia Também