Country conquista segunda vitória na Copa Elisângela Rebordões

Country Club conquistou uma tranquila vitória no torneio de vôlei feminino - Crédito: Zé_Photografic

Na fria noite de segunda-feira, 29, a bola voltou a rolar pela Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino. No ginásio de esportes do Country Club, um jogo “quente” para contrariar o clima do outono.

Com autoridade, o Country Club engatou a segunda vitória seguida e com tranquilidade, venceu Ibaté por 3 sets a 0, parciais de 25/18, 25/10 e 25/4.

O time orientado pelo técnico Lucas foi superior nos três sets e as suas atletas souberam conduzir a partida sem sustos. O destaque foi a ponta Michele, do Country Club.

Country: Raquel, Tairis, Márcia, Natália D., Michele, Stefany, Natália H., Rayssa, Natália Z., Thaíse e Camila. Técnico: Lucas.

Ibaté: Joice A., Pietra, Joice, Tati, Juliana, Cíntia, Núbia, Ana, Lorraine, Luciana, Amanda e Daiane. Técnico: Lucas.

Árbitros: Kaisuky Kamimura e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

