Country aplica virada no SCC A na Copa Elisângela Rebordões

Em um jogo bem disputado, com 91 minutos de duração, o São Carlos Country Club estreou com vitória na Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino.

Na noite de quinta-feira, 25, no ginásio de esportes do CountryClube, a equipe venceu de virada. Após sair perdendo, virou para 3 sets a 1, em cima do São Carlos Clube A, parciais de 22/25, 25/11, 25/17 e 25/16, com destaque para a oposta Natalia Delella.

A partida foi bem disputada em todas as parciais e o mérito da equipe comandada pelo técnico Lucas foi manter a regularidade e constância em todas as parciais e ser assertivo nos momentos decisivos de cada set.

Country Club: Raquel, Taíres, Márcia, Natália Delella, Michele, Stefany, Natália H., Rayssa, Natália, Thaís e Camila. Técnico: Lucas.

São Carlos Clube A: Sílvia, Vanessa, Mariflávia, Adriane, Ana, Adriana, Patrícia, Daíza, Renata, Cláudia Cury, Luana, Marília e Cláudia. Técnica: Sandra Mara.

Árbitros: Valcimar do Nascimento e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

MAIS JOGOS

Durante a semana, mais três jogos constam pela fase de classificação da competição, de acordo com os organizadores.

A bola volta a rolar a partir das 20h30 desta segunda-feira, 29. No ginásio de esportes do Country Club, as anfitriãs recebem a visita de Ibaté.

Na terça-feira, 20, às 20h, no ginásio de esportes da UFSCar, as universitárias estreiam diante do Alpha, que também faz a primeira apresentação na Copa Elisângela Rebordões.

Por fim, na quinta-feira, 1, a partir das 20h30, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, o Fenix/LBR Sports enfrenta o Golden Team, de Américo Brasiliense.

