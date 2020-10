Corrida Sesc São Carlos será virtual em 2020; alternativa para fugir da pandemia

28 Out 2020 - 06h45

Crédito: Divulgação

Enquanto a atual pandemia da Covid-19 não permite a realização de eventos com um número grande de pessoas como em corridas de rua, uma alternativa para não ficar parado são as provas virtuais, realizadas individualmente ao ar livre, em esteiras e até mesmo corrida estacionária, que consiste em uma simulação dos movimentos de corrida sem sair do lugar.

Como alternativa para este momento, a etapa local do Circuito Sesc de Corridas será realizada de modo virtual nos dias 7 e 8 de novembro. A proposta é estimular a prática regular de atividades físicas neste momento de distanciamento social.

Além da prova, uma programação dirigida aos participantes, com dicas e informações sobre a prática, está prevista para a semana que antecede o evento e será publicada nas redes sociais do Sesc São Carlos.

Sobre a prova

Realizada na categoria individual (masculino e feminino) no período de dois dias, da 0h do dia 7/11/2020 às 23h59 do dia 8/11/2020, a prova pode ser desenvolvida em ruas, parques, dentro de casa, esteiras, quintais e outros espaços. Os comprovantes serão enviados de maneira virtual e o participante escolhe horário e o local que deseja realizar sua corrida.

Ainda, considerando as medidas preventivas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), assim como a legislação municipal em relação à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), é importante lembrar o uso de máscara para efetuar a prova em espaços em que o uso é obrigatório.

Para comprovar tempo e quilometragem, é necessário o envio de fotos dos resultados obtidos na esteira, do aplicativo de corrida ou do smartwatch para o e-mail corrida@scarlos.sescsp.org.br até o dia 13/11/2020, às 23h59. Ao final da corrida o participante recebe certificado virtual sem ranking de classificação.

O corredor pode interagir nas redes sociais compartilhando seus resultados no evento “Corrida Virtual Sesc São Carlos”, no Facebook com a hashtag #corridavirtualsescsaocarlos

As inscrições

De 27/10 a 8/11, às 18h, exclusivamente no site sescsp.org.br/saocarlos. No momento da inscrição os participantes optam pela corrida de 3km ou 6km e têm acesso ao regulamento completo.

Programação - Dicas e aulas

Exercícios de fortalecimento para corredores

Com Educadores do Sesc

A proposta deste treino é trabalhar o fortalecimento dos principais músculos e grupos musculares utilizados na prática da corrida. Pode ser feito por corredores experientes ou iniciantes e até por quem ainda não pratica a modalidade.

Separe um espaço seguro, uma garrafa de água, siga as orientações do educador e principalmente: respeite seus limites!

Dia 3/11, terça, às 10h

Treino para corrida

Com Educadores do Sesc

Proposta para trabalhar o condicionamento físico para a corrida. Mesmo com espaço reduzido é possível treinar e se preparar para a prova.

Separe um espaço seguro, uma garrafa de água e respeite seus limites!

Dia 4/11, quarta, às 10h

Bate-papo ao vivo: Benefícios da prática da corrida e os cuidados em tempos de pandemia

Fazer exercícios ao ar livre na pandemia, como a corrida, exige cuidados e adaptações tanto do ponto de vista físico, quanto para evitar contaminação. A máscara, embora incômoda, é necessária e obrigatória. O bate-papo abordará essa temática e trará dicas e orientações aos amantes dessa modalidade, que mesmo durante a pandemia não param de crescer no país.

Everton Marim, técnico de programação esportiva do Sesc São Carlos conversa com o professor MSc. Germano Mongeli Peneireiro, que é coordenador e professor do curso de Educação Física da UNICEP de São Carlos.

Dia 5/11, quinta, às 18h

Dicas para prova: Corrida Virtual

Com Educadores do Sesc

Está com dúvidas de como participar da Corrida Virtual do Sesc Carlos? Acompanhe estas dicas dos educadores e prepare-se para correr!

Dia 6/11, sexta, às 10h

Aquecimento (atividade pré-corrida)

Com Educadores do Sesc

Tudo pronto para fazer seu percurso? Antes é preciso preparar o corpo para a atividade física. Acompanhe nosso aquecimento e tenha uma ótima prova!

Dia 6/11, sexta, às 18h

Alongamento (atividade pós-corrida)

Com Educadores do Sesc

Fez uma boa prova? Agora é importante fazer uma recuperação da musculatura para estar pronto para os próximos treinos. Vamos alongar?

Dia 6/11, sexta, às 18h

Yoga e corrida: uma boa combinação

Com Educadores do Sesc

A prática de yoga pode trazer muitos benefícios para corredores, como a melhora da postura, da concentração, da força e da coordenação. Nesta aula, algumas posturas e respirações especialmente pensadas para quem gosta de correr.

Respeite os limites do seu corpo e tenha uma boa prática!

Dia 8/11, domingo, às 10h

