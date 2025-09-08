Corrida Segundo Carlos Lopes reúne mais de 600 inscritos e homenageia atleta ibateense

A Corrida Segundo Carlos Lopes (Carlito) movimentou a manhã de domingo (7), em Ibaté, reunindo mais de 600 inscritos em uma celebração esportiva marcada por energia, integração e emoção.

O evento homenageou o esportista ibateense Segundo Carlos Lopes, conhecido como Carlito, e contou com a presença de familiares, que receberam uma placa de homenagem entregue pelo prefeito Ronaldo Venturi e pelo vice-prefeito Damião Sousa.

Resultados da categoria geral

Masculina – Top 5

Joscimar Lima Rodrigues – Equipe Eagles

Gustavo Juliano de Souza Mattos – Projeto Prefeitura

Breno Rodrigues Santana – WS

Valdecir Gustavo – Projeto Prefeitura

Renato Cezar Lopes – Dione Performance

Feminina – Top 5

Taciana Cordeiro da Silva – WS

Kelly Neres Souza Sanchez – Projeto Prefeitura

Ana Letícia Pacheco – WS

Bruna Gomes Dias da Silva

Lucivania Bispo dos Santos – WS

Destaques da prova

A competição consolidou-se como um dos grandes eventos esportivos do calendário municipal, reunindo atletas de diferentes projetos e equipes da região. O destaque ficou para a Equipe WS, que dominou o pódio feminino ao colocar três corredoras entre as cinco primeiras colocadas.

O Projeto Prefeitura de Ibaté também demonstrou força, com representantes bem posicionados em ambas as categorias, reforçando a importância do incentivo público ao esporte e à formação de atletas locais.

