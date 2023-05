Corrida do Clima e do Trabalhador reúne milhares de atletas no Parque São José

A largada para a corrida de 6 km para o público regular e para pessoas com deficiência aconteceu 7h15 - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos realizou na manhã do último domingo (28/05), a 3ª edição da Corrida do Clima e do Trabalhador, evento coordenado pela Secretaria Municipal de Esportes e Cultura que desta vez foi realizado no Parque São José.

A saída e chegada da corrida foi ao lado do campo municipal da Vila Isabel, localizado na rua Santa Gertrudes. Todas as 1,5 mil inscrições disponibilizadas para a 3ª edição da Corrida do Clima e do Trabalhador foram preenchidas rapidamente.

A largada para a corrida de 6 km para o público regular e para pessoas com deficiência aconteceu 7h15. Um pouco depois, às 7h20, foi dada a largada da caminhada de 3 km para os mesmos públicos.

A novidade desta edição foi a corrida para as crianças e adolescentes, sendo que às 8h foi dada a largada para a corrida de 100 metros (para crianças de 5 e 6 anos), de 150 metros (7 e 8 anos), de 250 metros (9 e 10 anos), de 400 metros (11 e 12 anos) e de 1 km (13 a 15 anos).

Marcos Amaro, diretor de Fomento ao Lazer da Secretaria de Esportes e Lazer, disse que a adesão foi grande. “Somente 40 pessoas deixaram de retirar os kits. A participação das crianças e adolescentes também foi sensacional”, frisou Amaro.

No feminino, 6 Km, Júlia Graziela dos Santos Coutinho ficou com a primeira colocação (00:26:58.930), Bruna Calazans Luz conquistou o 2º lugar (00:25:57.490) e Joana Motta o 3º lugar (00:26:58.930). No masculino o vencedor dos 6 Km foi Luiz Shianti (00:20:45.320), Lucas Ferraz chegou em segundo (00:20:54.750) e Ronald Daniel Correia Lobato em terceiro (00:21:16.240).

“Foi muito bom correr neste novo percurso, gostei muito, além da organização da prova que foi perfeita. Estou na elite do esporte há mais de 7 anos, fui atleta do triathlon, mas agora estou na equipe da ASA que é a Associação São-carlense de Atletismo. Fico muito feliz de ganhar uma prova aqui na minha cidade”, disse o atleta Luiz Shianti.

A colocação e o tempo de cada atleta podem ser conferidos no link que está disponível no site da Prefeitura: http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/esportes/173069-2o-corrida-do-clima-e-do-trabalhador-2023.html

