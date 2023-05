Corrida do Clima e do Trabalhador acontece neste domingo

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, realiza a 3ª edição da Corrida do Clima e do Trabalhador neste domingo, 28. Dividida em três modalidades, a prova terá 1,5 mil competidores e movimentará crianças, adolescentes e adultos de todas as idades.

Com saída e chegada marcada para acontecer ao lado do campo municipal da Vila Izabel (Rua Santa Gertrudes, s/nº – Parque São José), o evento terá como primeira largada, às 7h15, a corrida de 6 km para o público regular e para pessoas com deficiência. Um pouco depois, às 7h20, inicia-se a caminhada de 3 km para os mesmos públicos.

A novidade desta edição, por sua vez, será a corrida para as crianças e adolescentes, que acontece de maneira inédita: às 8h, será dada a largada para a corrida de 100 metros (para crianças de 5 e 6 anos), de 150 metros (7 e 8 anos), de 250 metros (9 e 10 anos), de 400 metros (11 e 12 anos) e de 1 km (13 a 15 anos).

Todas as 1,5 mil inscrições disponibilizadas já foram preenchidas, sendo que os primeiros mil inscritos na corrida 6 km e caminhada 3 km receberão o kit completo do evento – com camiseta, chip e número de peito –, enquanto as outras 500 pessoas serão contempladas com número de peito e chip. A entrega dos kits será feita no auditório do Paço Municipal na sexta-feira (26/05) e sábado (27/05), das 9h às 17h, devendo os participantes – exceto os da corrida infantil – levar 1kg de ração para cão ou gato para fazer a retirada.

