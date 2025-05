"Corre Comigo By Elder Fragalli" reúne centenas de competidores em São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Evento aconteceu na região do Swiss Park - Crédito: Lourival Izaque

São Carlos foi palco neste domingo da segunda edição da Corrida e Caminhada Corre Comigo By Elder Fragalli, que reuniu centenas de participantes de todas as idades em um evento marcado pela emoção, superação e espírito esportivo.Realizada pela Beat Sports, com o apoio da Prefeitura Municipal, a programação contemplou atividades para toda a família.

A Corrida de Rua contou com percursos de 5 km e 10 km, enquanto a Caminhada teve trajeto de 10 km. A largada principal aconteceu às 8h, reunindo atletas amadores e profissionais em busca de saúde, bem-estar e boas histórias. Para os pequenos, a diversão ficou por conta da Corrida Kids, com distâncias adaptadas conforme a faixa etária e seguindo as regras oficiais da Confederação Brasileira de Atletismo.

A Corre Comigo by Elder Fragalli vai muito além de uma competição esportiva. É uma celebração da vida, da saúde e do legado deixado por Elder.

Leia Também