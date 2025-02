Corinthians supera o Santos em Superclássico

Yuri Alberto comemora: atacante fez os dois gols da vitória do Timão - Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Quatro partidas movimentaram a nona rodada do Paulistão na noite desta quarta-feira, 12. Destaque para o Corinthians que venceu o Superclássico Sicredi Alvinegro diante do Santos, além de São Bernardo e Ponte Preta, que venceram fora de casa.

Mesmo já classificado, o Corinthians manteve a boa fase ao vencer o Santos por 2 a 1 na Neo Química Arena, em São Paulo. Yuri Alberto marcou os dois gols da vitória, enquanto Guilherme descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Corinthians tem 25 pontos e praticamente garantiu a liderança do Grupo A, já que o Mirassol tem 16 e só pode chegar aos mesmos 25. Já o Santos segue em terceiro lugar do Grupo B com nove pontos. Ainda está colado no Guarani e Portuguesa, ambos com dez, embora o time de Campinas ainda entre em campo na rodada.

São Bernardo e Ponte Preta seguem comandando o Grupo D, com 19 e 18 pontos, respectivamente. O time de São Bernardo do Campo venceu o Noroeste por 3 a 2, com gols de Léo Jabá (2) e Fabrício Daniel. Já o time alvinegro bateu o Mirassol por 2 a 1 com gols de Jean Dias e Dudu, já nos acréscimos.

Os resultados pressionam o Palmeiras, terceiro colocado com 13, mas que entra em campo na quinta-feira, 13, em visita à Inter de Limeira.

O único empate aconteceu entre Água Santa e Portuguesa, sem gols. O time de Diadema tem seis pontos, em quarto e último lugar do Grupo C. Na classificação geral, que define os dois rebaixamentos, está em 14º, uma posição fora da zona de rebaixamento.

Na primeira fase, os 16 times foram divididos em quatro grupos com quatro integrantes cada, que enfrentam os adversários das outras chaves em turno único. Ao fim de 12 rodadas, os dois primeiros de cada grupo avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos na classificação geral caem para o Paulistão Série A2. (com FPF)

Resultados

Botafogo 1 x 0 Red Bull Bragantino

Noroeste 2 x 3 São Bernardo

Mirassol 1 x 2 Ponte Preta

Água Santa 0 x 0 Portuguesa

Corinthians 2 x 1 Santos

Classificação

