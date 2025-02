Corinthians pega Novorizontino em jogo antecipado

Timão tem mais um desafio pelo Paulistão nesta segunda-feira - Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians encerrou na tarde deste domingo, 2, no CT Dr. Joaquim Grava, a preparação para mais um desafio pelo Paulistão. Nesta segunda-feira, 3, às 21h30, no estádio municipal Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, visita o Novorizontino em duelo antecipado da 11ª rodada da competição.

Na segunda colocação do Grupo A – com os mesmos 15 pontos do Mirassol, que lidera por conta do saldo de gols –, o Corinthians busca emendar o terceiro triunfo consecutivo. O Novorizontino soma nove pontos no Grupo C e também é o vice-líder.

No último – e único – treinamento para o duelo, o técnico Ramón Díaz separou a equipe.

Classificação

Leia Também