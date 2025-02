Corinthians garante a classificação e Ponte Preta vence Dérbi Campineiro

Depay marcou um dos gols que garantiram a vitória e a classificação do Timão às quartas - Crédito: Mauro Horita/Ag. Paulistão

Quatro partidas finalizaram a oitava rodada do Paulistão neste domingo, 9. O Corinthians conseguiu mais uma vitória, diante do São Bernardo, e é o primeiro time garantido nas quartas de final, enquanto Palmeiras e Santos ficaram no empate em seus jogos. Destaque também para a Ponte Preta, que venceu o dérbi diante do Guarani.

Jogando na Neo Química Arena, em São Paulo, o Corinthians superou o São Bernardo, por 2 a 0, mas a vitória não foi tranquila. Romero e Memphis Depay marcaram apenas aos 49 e 53 minutos do segundo tempo. O time alvinegro lidera o Grupo A com 22 pontos e não pode mais ser superado por Botafogo (7) e Inter de Limeira (5). O adversário também lidera o seu grupo, o D, com 16.

O Palmeiras encarou o Água Santa no Mané Garrincha, em Brasília-DF, e até saiu na frente com Flaco López, mas Willen garantiu o empate por 1 a 1. O time alviverde tem 13 pontos e caiu para o terceiro lugar do Grupo D. Já o Água Santa tem cinco pontos, em quarto lugar do Grupo C e em 15º no geral.

Quem ultrapassou o Palmeiras foi a Ponte Preta, que venceu o dérbi contra o Guarani por 2 a 0 no Moisés Lucarelli e chegou a 15 pontos. Os gols foram de Danilo Barcelos e Jean Dias. Apesar da derrota, o Guarani ainda lidera o Grupo B com dez pontos.

O Santos ficou apenas no empate sem gols em visita ao Novorizontino no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Assim, chegou a nove pontos, em terceiro do Grupo B, atrás da Portuguesa no critério de gols marcados (11 a 10). Já o Novorizontino agora soma 11 pontos, em segundo lugar do Grupo C, atrás do São Paulo (13, com dois jogos a menos).

Na primeira fase, os 16 times foram divididos em quatro grupos com quatro integrantes cada, que enfrentam os adversários das outras chaves em turno único. Ao fim de 12 rodadas, os dois primeiros de cada grupo avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos na classificação geral caem para o Paulistão A2. (com FPF)

Resultados

Portuguesa 2 x 0 Inter de Limeira

Botafogo 1 x 0 Velo Clube

Mirassol 1 x 1 Noroeste

Red Bull Bragantino 1 x 0 São Paulo

Novorizontino 0 x 0 Santos

Ponte Preta 2 x 0 Guarani

Água Santa 1 x 1 Palmeiras

Corinthians 2 x 0 São Bernardo

Classificação

