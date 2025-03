Corinthians e Santos vencem em casa e avançam às semifinais

Neymar comemora gol que abriu caminho para a vitória do Santos e a vaga na semi do Paulistão - Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Mais dois classificados às semifinais do Paulistão foram conhecidos neste domingo, 2. Corinthians e Santos fizeram o dever de casa e garantiram a classificação, eliminando Mirassol e Red Bull Bragantino, respectivamente.

No primeiro jogo da noite, o Corinthians recebeu o Mirassol na Neo Química Arena, em São Paulo, e venceu por 2 a 0. Aos 21 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio, Romero apareceu na pequena área para completar de cabeça. Aos 31 do segundo tempo, Memphis Depay confirmou a vitória ao completar cruzamento de cabeça.

Na Vila Belmiro, o Santos também venceu por 2 a 0. O time marcou no primeiro tempo, logo aos oito minutos. Neymar cobrou falta da esquerda e contou com um desvio para marcar. No segundo tempo, aos dez, João Schmidt ampliou. Após escanteio de Neymar, a bola ficou viva na pequena área. O volante dominou e girou bem para completar.

Nas semifinais, o time com melhor campanha geral pega o quarto, enquanto o segundo encara o terceiro. Corinthians e Palmeiras já estão confirmados com as duas melhores campanhas, respectivamente. Entretanto, é necessário aguardar o duelo entre São Paulo e Novorizontino na segunda-feira, às 20h, no MorumBis para definir os confrontos.

Se o São Paulo avançar com vitória, fica com a terceira melhor campanha e o Santos em quarto. Se avançar nos pênaltis, porém, as posições se invertem. Já se o Novorizontino avançar, independente do resultado, ficará em quarto lugar, encarando o Corinthians nas semifinais.

São Paulo e Novorizontino também brigarão por uma vaga Copa do Brasil. Corinthians, Palmeiras e Santos estão garantidos, assim como o São Bernardo, que terá a melhor campanha entre os times eliminados independente do resultado de segunda-feira, 3. (com FPF)

Resultados

São Bernardo 0 x 3 Palmeiras

Corinthians 2 x 0 Mirassol

Santos 2 x 0 Red Bull Bragantino

Segunda, 3

20h - São Paulo x Novorizontino

Leia Também