Corinthians completa 110 anos e Fiel Torcida faz homenagem em São Carlos

“Salve o Corinthians... campeão dos campeões”! O Sport Club Corinthians Paulista está em festa. Neste 1º de setembro, a equipe com maior torcida do Estado e uma das maiores do país, completa 110 anos de existência.

Para marcar a data, a Fiel Torcida de São Carlos colocou faixas em homenagem ao clube em dois locais da cidade: no pontilhão da Avenida Trabalhador São-carlense (região do Terminal Rodoviário) e no pontilhão da Praça Itália.

A torcida organizada são-carlense entrou em contato com o São Carlos Agora e fez uma homenagem através de um texto bem apaixonado. Nele cita o amor incondicional pelo clube e ações sociais que realiza na cidade para famílias carentes.

Abaixo, o texto da Fiel Torcida são-carlense:

“Sob a luz do lampião, nascia a nossa maior paixão!

110 anos do amor da minha vida.

Obrigado por me escolher, cada momento já vivido é inesquecível e inexplicável! Você é meu refúgio dos problemas da vida!

Ser corintiano é como respirar. Não é uma atitude consciente. Acontece naturalmente, a gente respira e vive!

FIEL torcida São Carlos desde 1992!

A sub-sede fiel São Carlos foi criada em 1992, sempre visando e apoiando o Corinthians onde for e em qualquer situação, a torcida vem realizando várias ações sociais na cidade, com arrecadações de alimentos para combater a fome, campanhas do agasalho e o Cursinho Popular Dr. Sócrates Brasileiro.

