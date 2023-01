Coquetel marca apresentação das equipes que disputam Copinha em São Carlos

Coquetel marcou a apresentação das equipes que disputarão o grupo 19 da Copinha em São Carlos - Crédito: Divulgação

Aconteceu na noite desta segunda-feira, 2, no Perea Hotel, o coquetel de apresentação das equipes que vão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023 pelo Grupo 19. Foram apresentadas as delegações do Botafogo/RJ, Pinheirense/PA, do São Carlos e do Grêmio São-carlense.

Participaram da solenidade autoridades municipais e diretores da FPF, além de técnicos das equipes e dirigentes dos clubes. As disputas começam nesta terça-feira, 3, no Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira - Luisão. Confira a tabela de jogos:

1ª rodada – 03/01:

8h45- São Carlos x Grêmio São-carlense

11h- Botafogo/RJ x Pinheirense/PA

2ª rodada – 06/01:

8h45- Grêmio São-carlense x Pinheirense/PA

11h- São Carlos x Botafogo/RJ

3ª rodada – 09/01:

8h45- Pinheirense/PA x São Carlos

11h- Botafogo/RJ x Grêmio São-carlense

