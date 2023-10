Copa São Carlos chega a segunda rodada

SIGA O SCA NO

27 Out 2023 - 07h39

27 Out 2023 - 07h39 Por Marcos Escrivani

Muita empolgação promete a rodada da Copa São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

Vários jogos estão previstos para este domingo, 29, pela segunda rodada da Copa São Carlos de Futebol, com a promessa de bons jogos e muita rivalidade esportiva.

Apesar da competição entrar apenas na segunda rodada da fase de classificação, três equipes optaram por desistir do torneio: Santa Fé, Policarbon e Guarani de São Carlos.

As demais equipes continuam no torneio e buscam o título da temporada 2023. A rodada prevê as seguintes partidas:

Campo da UFSCar

8h - Juventude x Abdelnur

10h - Os Prédios x Santa Angelina

Campo de Vila Isabel

8h - Paulistano x Cruz Azul

10h - Red Back x Proara

13h30 - Cometa x Milan

15h15 - Cruzeiro do Sul x Atecubanos Ibaté

Fazenda Itaguassu

8h - Mirante x Aracy

10h - Holanda x Atlético Munique

Estádio municipal São Domingos Sávio, em Dourado

8h30 - Redenção x Pé na Porta

10h30 - União Douradense x Jardim Jockey Club

Campo do distrito de Água Vermelha

10h - Sanka City x Tijuco Preto

Estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira

13h30 - River Plate de Ibaté x Atlético Itamaraty

15h15 - Vila Prado x Zé Bebeu

