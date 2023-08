Copa Ibaté inicia com jogos acirrados

SIGA O SCA NO

“Donato Rocitto” é o palco da copa de futsal: muita adrenalina e disputa - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Esportes realizou nesta segunda-feira, 22, no ginásio municipal de esportes Donato Rossito, a abertura da Copa Ibaté de Futsal 2023.

No primeiro jogo, o CDHU goleou a Ponte Preta por 8 a 2 e na sequência o Dinamo/Dutra Arts foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 5 a 2. As partidas inaugurais contaram com a presença de grande público, além da imprensa local.

O campeonato será disputado por 16 equipes divididas em dois grupos com oito times cada. Os quatro primeiros de cada grupo classificam-se para a segunda fase.

Além de troféus e medalhas para as quatro primeiras equipes, a Secretaria de Esportes vai premiar o melhor goleiro e o artilheiro da competição.

O Secretário Adjunto de Esportes, Raul Seixas II, destacou os esforços da administração municipal em dotar Ibaté de uma infraestrutura cada vez melhor para a prática esportiva e agradeceu a presença de todos. “Como é gratificante ver a população interagindo nesse clima de confraternização e isso só é possível graças aos esforços de todos, Prefeitura, funcionários, as equipes, mas principalmente a população ibateense que vem nos prestigiando sempre” disse.

O prefeito José Luiz Parella agradeceu o empenho de toda a equipe da Secretaria de Esportes aos atletas amadores e ao público presente. “O esporte amador em nossa cidade também é uma das prioridades da administração, pois incentiva nossas crianças e jovens à prática de hábitos saudáveis, estimula a integração e o convívio além de oferecer lazer não só aos participantes, mas sim a toda nossa comunidade que prestigia intensamente todas as modalidades de esportes de nossa cidade”, enfatizou o chefe do executivo municipal.

Os torcedores podem se informar sobre os resultados da Copa Ibaté de Futsal 2023 baixando o App Copa Fácil, pelo link https://copafacil.page.link/rYxJmusC6JeEziqs8

