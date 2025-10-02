(16) 99963-6036
quinta, 02 de outubro de 2025
Esportes

Copa Futsal de Ibaté define finalistas nesta terça-feira

30 Set 2025 - 17h59Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Copa Futsal de Ibaté define finalistas nesta terça-feira -

A cidade de Ibaté respira esporte nesta terça-feira (30), quando serão disputadas as semifinais da tradicional Copa Futsal 2025. Os jogos acontecem no Ginásio Municipal Donato Rocitto, prometendo muita emoção, rivalidade e torcida vibrante.

A primeira partida está marcada para às 19h15, com o confronto entre PZL - Sambini Sorvetes x CDHU. Logo em seguida, às 20h10, será a vez de Boleiragem F.C enfrentar o Dinamo, em mais um duelo que deve agitar a torcida presente.

A entrada é gratuita, e a expectativa é de casa cheia. A organização ressalta que a presença do público é fundamental para incentivar os atletas e tornar a competição ainda mais emocionante.

A grande final será disputada apenas pelos melhores, e a noite desta terça-feira definirá os times que lutarão pelo título da edição 2025.

 

Leia Também

Atleta de São Carlos vence etapa do Troféu Brasil em Santos
Esportes08h24 - 01 Out 2025

Atleta de São Carlos vence etapa do Troféu Brasil em Santos

Corrida Unimed reúne atletas profissionais, amadores, crianças e pets
Esportes08h53 - 29 Set 2025

Corrida Unimed reúne atletas profissionais, amadores, crianças e pets

Judocas da Associação Tigre/Sindspam dão show no Campeonato Inter Regional e conquistam vagas para o Paulista
Esportes07h42 - 29 Set 2025

Judocas da Associação Tigre/Sindspam dão show no Campeonato Inter Regional e conquistam vagas para o Paulista

Esportes07h38 - 29 Set 2025

A fascinação da pesca digital: uma experiência imersiva nos videogames

Jardim Gonzaga faz história e é campeão do Amador 2025
O mais charmoso da cidade 12h11 - 28 Set 2025

Jardim Gonzaga faz história e é campeão do Amador 2025

Últimas Notícias