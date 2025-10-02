Copa Futsal de Ibaté define finalistas nesta terça-feira

A cidade de Ibaté respira esporte nesta terça-feira (30), quando serão disputadas as semifinais da tradicional Copa Futsal 2025. Os jogos acontecem no Ginásio Municipal Donato Rocitto, prometendo muita emoção, rivalidade e torcida vibrante.

A primeira partida está marcada para às 19h15, com o confronto entre PZL - Sambini Sorvetes x CDHU. Logo em seguida, às 20h10, será a vez de Boleiragem F.C enfrentar o Dinamo, em mais um duelo que deve agitar a torcida presente.

A entrada é gratuita, e a expectativa é de casa cheia. A organização ressalta que a presença do público é fundamental para incentivar os atletas e tornar a competição ainda mais emocionante.

A grande final será disputada apenas pelos melhores, e a noite desta terça-feira definirá os times que lutarão pelo título da edição 2025.

