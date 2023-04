Copa Evangélica tem seus semifinalistas definidos

SIGA O SCA NO

Conquistando Nações passou para a próxima fase ao derrotar a Bola de Neve - Crédito: Gustavo Curvelo

A Copa Evangélica de Futebol Society vai chegando às datas finais e, com isso, diminuindo também a quantidade de equipes ainda com chances de título. Neste último final de semana prolongado, foram definidos os quatro times semifinalistas, eliminando outros quatro que, desta forma, deixaram a competição nas quartas de final. As partidas aconteceram na Mult Sport – Unidade Shopping.

Na sexta-feira (21), em jogo adiantado, a Quem Procura Acha abriu a fase eliminatória derrotando a Comunidade Profética Cristã por 4 a 1, resultado que mantém a equipe ainda invicta.

Depois, no domingo (23), foram mais três duelos. A Quadrangular São José não deu chances para a Pentecostal Fonte do Céu e venceu por 6 a 2, avançando à próxima fase assim como a Conquistando Nações, que passou pela Bola de Neve por 11 a 3. Já a Adventista São José teve mais dificuldades, mas fez 7 a 3 na AD Planalto Paraíso e igualmente segue adiante.

Os jogos válidos pela semifinal serão realizados já no próximo domingo (30), na Mult Sport – Unidade Shopping. Às 13h, Quem Procura Acha e Adventista São José definem o primeiro finalista na Quadra 4 e, com horário e local a definir, Quadrangular São José e Conquistando Nações lutam pela segunda vaga. As partidas têm entrada aberta ao público.

