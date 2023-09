Copa Evangélica pode ter mais equipes classificadas neste final de semana

SIGA O SCA NO

Três vagas para a próxima fase ainda estão em aberto - Crédito: Gustavo Curvelo

A quarta e penúltima rodada da primeira fase da Copa Evangélica de Futsal promete ser de muitas emoções. Neste domingo, 3, podem ser definidos mais classificados às quartas de final, o que reduziria as vagas em aberto para a continuidade da competição. Os jogos têm entrada aberta ao público.

Pelo Grupo B, que conta com suas partidas sendo realizadas no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, neste final de semana, a Quadrangular Jockey Club precisa vencer a classificada Quadrangular São José A para se manter com chances de avançar. O duelo está marcado para às 13h45 e, caso a equipe da Vila São José não perca, classifica matematicamente a Comunidade Profética Cristã. Mais cedo, às 13h, Adventista São José e Pentecostal da Bíblia já se garantiram e se enfrentam visando apenas os primeiros lugares da chave.

Enquanto isso, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, o Grupo A terá três compromissos. Logo no primeiro deles, às 13h, Sara Nossa Terra e Império da Luz medem forças em duelo decisivo pela manutenção da possibilidade de classificação, relegando ao derrotado a despedida do torneio.

Depois, às 13h45, Nova Vida em Cristo e Quadrangular Tangará fazem partida entre classificados e a seguir, às 14h30, é a vez de Quadrangular São José B e Internacional da Vida disputarem diretamente uma das vagas na próxima fase – o empate também serve para ambas, desde que Sara Nossa Terra e Império da Luz igualmente empatem.

Leia Também