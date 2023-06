Copa Elisângela Rebordões terá semana agitada

Ibaté encara o Elite e tenta a primeira vitória na Copa Elisângela Rebordões - Crédito: Zé_Photografy

A semana promete ser bem agitada pela fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de vôlei feminino. Durante a semana quatro jogos deverão realizados, todos no período noturno e com isso, muitas mudanças irão ocorrer na tabela de classificação.

Os saques, bloqueios, cortadas e defesas começam nesta segunda-feira, 26. Às 19h30, no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, em Ibaté, a equipe da casa recebe a visita do Elite e ambas buscam a primeira vitória no torneio.

Na terça-feira, 27, às 20h30, no ginásio de esportes UFSCar, a equipe das universitárias buscam a segunda vitória na competição e recebem a visita do São Carlos Clube B que ainda não venceu.

A Copa segue na quarta-feira, 28. A partir das 20h30, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, o Caaso que possui 4 pontos, recebe o Golden Team, de Américo Brasiliense que tem a mesma pontuação.

Por fim, na quinta-feira, 29, a partir das 20h30, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, a AVS/Smec, que está na segunda colocação com 10 pontos, busca a vitória para tentar a liderança. Entretanto, terá que superar o São Carlos Clube A, que busca a primeira vitória no campeonato.

CLASSIFICAÇÂO

Fênix/LBR Sports – 12 pontos

AVS/Smec – 10 pontos

Country Club – 8 pontos

Golden Team – 4 pontos

UFSCar – 4 pontos

Caaso – 4 pontos

Elite – 1 ponto

Ibaté - 1 ponto

Alpha - 1 ponto

São Carlos Clube A - 1 ponto

São Carlos Clube B - 1 ponto

