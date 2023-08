Copa Elisângela Rebordões terá jogos de segunda a segunda

UFSCar estará em ação nesta semana pela Copa Elisângela Rebordões: time luta por vaga na série Ouro - Crédito: Zé_Photografy

A fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino estará agitada nesta semana, quando as equipes participantes estarão em ação de segunda-feira, 28 até a próxima segunda-feira, 3 de setembro.

Ao todo serão seis partidas de um equilibrado torneio, onde várias equipes buscam ficar entre os primeiros colocados, de olho nas finais da série ouro.

A partir das 20h30 desta segunda-feira, 28, no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião, o São Carlos Clube A, que ainda não venceu, recepciona o Casso, que tem 10 pontos na 7ª colocação.

Na terça-feira, 29, no ginásio de esportes da UFSCar, a equipe das universitárias, também com 10 pontos, mas em 6º lugar, recebe a visita do Golden Team, de Américo Brasiliense que está em 5º lugar com 11 pontos. O encontro começa às 20h30.

No dia seguinte, quarta-feira, 30, às 20h, novamente no Ginasião, duas equipes que buscam a primeira vitória na fase de classificação: São Carlos Clube B x Ibaté.

Na quinta-feira, 31, às 20h30, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, uma aguardada partida onde estará frente a frente duas das principais equipes no momento do torneio. A líder AVS/Smec, 21 pontos pega a segunda colocada, Fênix/LBR Sports, que soma 15 pontos.

No domingo, 3, às 10h30, também no ginásio de esportes do Santa Felícia, o São Carlos Clube A pega Ibaté. Por fim, na segunda-feira, 4, no ginásio de esportes do São Carlos Country Club, as anfitriãs, que estão em quarto lugar com 12 pontos, a partir das 20h30 recepcionam o São Carlos Clube B.

CLASSIFICAÇÃO

1. AVS/Smec, 21 pontos

2. Fênix/LBR Sports, 15 pontos

3. Elite, 15 pontos

4. Country Club, 12 pontos

5. Golden Team, 11 pontos

6. UFSCar, 10 pontos

7. Caaso, 10 pontos

8. Ibaté, 1 ponto

9. Alpha, 1 ponto

10. São Carlos Clube A, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

