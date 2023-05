Copa Elisângela Rebordões esquenta e quatro equipes estarão em ação

SIGA O SCA NO

Jogos da Copa Elisângela Rebordões seguem nesta semana - Crédito: Zé_Photografic

A Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino tem sequência nesta semana, quando dois jogos serão realizados pela fase de classificação da competição que reúne 11 equipes de São Carlos, Ibaté e Américo Brasiliense.

A competição ganha corpo e esquenta com a sequência de jogos. Nesta semana, quatro equipes estarão em ação.

A primeira partida será realizada a partir das 20h30 desta terça-feira, 16, com a AVS/Smec encarando Ibaté no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

Já na quinta-feira, 18, no mesmo horário, só que no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, o Fênix/LBR Sports recepciona o São Carlos Clube A.

