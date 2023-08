Copa de Futsal de Ibaté inicia 7 de agosto

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria de Esportes realiza a Copa Amadora de Futsal 2023, como forma de promover a prática esportiva e valorizar as equipes do município.

O palco do espetáculo do futsal de Ibaté, o ginásio municipal de esportes Donato Rossito, está preparado para receber os melhores atletas do futsal amador da cidade. Após nove anos, a bola volta a rolar nesta segunda-feira, dia 7 de agosto, a partir das 19h.

As inscrições para participar foram de forma totalmente gratuitas, com idade mínima para participação de 16 anos completos, sendo indispensável a apresentação de autorização por escrito dos pais ou responsável.

Raul Seixas II, secretário adjunto de Esportes, aponta que 17 equipes realizaram as inscrições. “De forma totalmente gratuita, as inscrições encerraram-se no último dia 24, com idade mínima para participação de 16 anos completos”, explicou.

Ainda essa semana acontece o Congresso Técnico, com a participação dos atletas e arbitragem, para discussão de alguns critérios e apontar itens do regulamento.

O prefeito José Luiz Parella convida toda a população para que prestigie a Copa de Futsal. “Tudo está preparado para que os desportistas, os torcedores e, principalmente, as famílias que gostam do esporte, venham se divertir no Ginásio Municipal. Esperamos vocês para que a festa do futsal seja completa”, disse. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (16) 3343-2323.

