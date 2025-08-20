Copa de Futebol Adhemar Ronquim tem rodada nesta quarta-feira em Ibaté

O Estádio Municipal Dagnino Rossi, em Ibaté, recebe nesta quarta-feira mais uma rodada da Copa de Futebol Adhemar Ronquim (Demá). As partidas começam a partir das 18h15 e fazem parte da programação fixa do torneio, que ocorre sempre às segundas e quartas-feiras.

A competição reúne equipes locais em confrontos que têm atraído grande público ao estádio, localizado na Rua Dr. Teixeira de Barros, 500, no Centro da cidade. A entrada é gratuita, e a organização convida moradores e visitantes a prestigiarem os jogos.

