quarta, 20 de agosto de 2025
Esportes

Copa de Futebol Adhemar Ronquim tem rodada nesta quarta-feira em Ibaté

20 Ago 2025 - 17h15Por Jéssica C.R.
O Estádio Municipal Dagnino Rossi, em Ibaté, recebe nesta quarta-feira mais uma rodada da Copa de Futebol Adhemar Ronquim (Demá). As partidas começam a partir das 18h15 e fazem parte da programação fixa do torneio, que ocorre sempre às segundas e quartas-feiras.

A competição reúne equipes locais em confrontos que têm atraído grande público ao estádio, localizado na Rua Dr. Teixeira de Barros, 500, no Centro da cidade. A entrada é gratuita, e a organização convida moradores e visitantes a prestigiarem os jogos.

 

