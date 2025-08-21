Copa de Futebol Adhemar Ronquim (Demá) tem rodada movimentada e já define próximos confrontos

A Copa de Futebol Adhemar Ronquim (Demá), em andamento no Estádio Municipal Dagnino Rossi, em Ibaté, trouxe grandes jogos na rodada de quarta-feira (20/08). O torneio, que reúne crianças e adolescentes em diferentes categorias, contou com partidas equilibradas e resultados expressivos.

Resultados da rodada (20/08/2025)

Sub-09

Camarões 6 x 1 Inglaterra

Dinamarca 0 x 1 França

Sub-11

Chile 6 x 3 Holanda

Croácia 2 x 3 Uruguai

Alemanha 8 x 3 Peru

Sub-13

Brasil 6 x 4 Japão

Marrocos 2 x 2 Argentina

Itália 2 x 1 Espanha

Próximos jogos – Segunda-feira (25/08/2025)

Sub-09

Inglaterra x França – 18h30

Camarões x Bélgica – 19h10

Portugal x Dinamarca – 19h50

Sub-11

Holanda x Uruguai – 18h30

Peru x Croácia – 19h10

Chile x Alemanha – 19h50

Sub-13

Japão x Argentina – 18h30

Brasil x Itália – 19h10

Espanha x Marrocos – 19h50

As partidas seguem no Estádio Municipal Dagnino Rossi (R. Dr. Teixeira de Barros, 500 – Centro, Ibaté

Leia Também