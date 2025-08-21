Copa de Futebol Adhemar Ronquim (Demá) tem rodada movimentada e já define próximos confrontos

A Copa de Futebol Adhemar Ronquim (Demá), em andamento no Estádio Municipal Dagnino Rossi, em Ibaté, trouxe grandes jogos na rodada de quarta-feira (20/08). O torneio, que reúne crianças e adolescentes em diferentes categorias, contou com partidas equilibradas e resultados expressivos.
Resultados da rodada (20/08/2025)
Sub-09
-
Camarões 6 x 1 Inglaterra
-
Dinamarca 0 x 1 França
Sub-11
-
Chile 6 x 3 Holanda
-
Croácia 2 x 3 Uruguai
-
Alemanha 8 x 3 Peru
Sub-13
-
Brasil 6 x 4 Japão
-
Marrocos 2 x 2 Argentina
-
Itália 2 x 1 Espanha
Próximos jogos – Segunda-feira (25/08/2025)
Sub-09
-
Inglaterra x França – 18h30
-
Camarões x Bélgica – 19h10
-
Portugal x Dinamarca – 19h50
Sub-11
-
Holanda x Uruguai – 18h30
-
Peru x Croácia – 19h10
-
Chile x Alemanha – 19h50
Sub-13
-
Japão x Argentina – 18h30
-
Brasil x Itália – 19h10
-
Espanha x Marrocos – 19h50
As partidas seguem no Estádio Municipal Dagnino Rossi (R. Dr. Teixeira de Barros, 500 – Centro, Ibaté