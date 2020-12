Copa Brasília de Triathlon contará com a presença de Reinaldo Colucci, Luisa Baptista e Manoel Messias

Crédito: Divulgação

Os triatletas do Sesi São Carlos encaram neste domingo, 13, sua última disputa do ano, a Copa Brasília de Triathlon. Organizado pela Professional Triathletes Organization (PTO), o evento irá comemorar seus 13 anos de história com a presença de grandes atletas da categoria elite na modalidade.

Reinaldo Colucci, Luisa Baptista e Manoel Messias, triatletas do Sesi, já embarcaram para a capital federal em busca da vitória na competição que será realizada na distância de 1500m de natação, 60km de ciclismo e 15km de corrida, sem vácuo.

“A distância será pouco mais do que a de costume, mas estou muito feliz com a oportunidade de competir mais uma vez num ano como esse”. Declarou Luisa.

A largada será a partir das 6h e a prova será transmitida pelo Instagram da Associação oficial dos Triatletas Profissionais Brasileiros (@nossotriathlonbrasil).

