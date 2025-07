Copa AVS/Smec tem jogo solitário no ginásio de esportes José Favoretto

Compartilhar no facebook

Jogos de boa qualidade tem agitado a Copa AVS/Smec - Crédito: Zé_Photografy

A Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino tem apenas uma partida prevista para esta semana. O jogo solitário acontece no ginásio municipal de esportes José Favoretto, no Jardim Pacaembu, nesta quarta-feira, 2, a partir das 20h30.

O Fênix/LBR Sports que estreou com vitória e venceu o Elite por 3 sets a 1 na semana passada, encara o AVS/Fusion que ainda não se encontrou no torneio. A equipe fez dois jogos e perdeu ambos por 3 sets a 0 e busca a primeira vitória no torneio.

Resultados até aqui

AVS 3 x 0 AVS/Fusion

UFSCar 3 x 0 Alpha

Scorpions 1 x 3 Elite

Scorpions 0 x 3 Caaso

AVS 3 x 0 Alpha

AVS/Fusion 0 x 3 Golden Team

UFSCar 3 x 0 AVS/Fusion

Fênix/LBR Sports 3 x 1 Elite

