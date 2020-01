Copa AVS/Smec chega a sexta edição sem time favorito

Crédito: Marcos Escrivani

Na primeira quinzena de março tem início a sexta edição da Copa AVS/Smec de vôlei feminino que deverá contar este ano com a participação de 13 equipes (uma de Araraquara falta confirmar a presença).

A princípio, estão confirmadas dez equipes são-carlenses e duas de Araraquara que irão jogar a primeira fase em turno único. Os quatro primeiros disputarão a série ouro, do 5º ao 8º a prata e do 9º ao 12º o bronze.

Zé Sérgio, que responde pela AVS e é um dos organizadores da competição afirmou que a competição ganha corpo a cada ano e os times procuram se reforçar criando uma rivalidade sadia dentro da quadra e proporcionando a cada temporada partidas bem equilibradas.

“O nível melhorou sensivelmente. Hoje não temos uma equipe que pode ser considerada favorita ao título. Pontuo pelo menos seis: Redenção, São Carlos Clube, UFSCar, Objetivo/InHouse/Smec, Country Club e Voleibol Clube de Araraquara”, disse.

MAIS PROFISSIONALISMO

Nas cinco temporadas anteriores, o Objetivo/InHouse/Smec acumula três títulos. O São Carlos Clube tem um e o Country outro.

Como o torneio ganha dimensão a cada ano, Zé Sérgio afirmou que passo a passo, fica mais profissionalizado. “As equipes se reforçam e ninguém quer perder. Isso faz com que a gente tenha mais preocupação e responsabilidade em fazer um trabalho justo e sério, buscando sempre a excelência e sendo sempre imparcial. Acredito que estamos no caminho certo para poder agradar a todos os dirigentes, atletas e árbitros”, informou Zé Sérgio salientando que os jogos irão acontecer nos ginásios municipais de esportes de São Carlos, bem como no São Carlos Country Club e no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião, no São Carlos Clube.

