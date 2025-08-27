(16) 99963-6036
Copa Adhemar Ronquim tem rodada cheia de gols em Ibaté

26 Ago 2025 - 19h48Por Jéssica C.R.
A Copa de Futebol Adhemar Ronquim (Demá) segue movimentando o Estádio Municipal Dagnino Rossi, em Ibaté, com jogos disputados e muitas emoções nas categorias de base. Na última segunda-feira (25), as equipes protagonizaram partidas equilibradas e com muitos gols.

Categoria Sub-09
Inglaterra 4 x 1 França
Camarões 4 x 0 Bélgica
Portugal 1 x 6 Dinamarca

Categoria Sub-11
Holanda 3 x 6 Uruguai
Peru 4 x 4 Croácia
Chile 6 x 3 Alemanha

Categoria Sub-13
Japão 0 x 8 Argentina
Brasil 3 x 2 Itália
Espanha 2 x 3 Marrocos

Os jogos da Copa Adhemar Ronquim acontecem todas as segundas e quartas-feiras, sempre a partir das 18h15, no Estádio Municipal Dagnino Rossi, localizado na Rua Dr. Teixeira de Barros, 500 – Centro, Ibaté.

