Contra Praia Grande, ASF São Carlos busca reabilitação no Paulista

ASF São Carlos tem compromisso complicado, mas atletas estão otimistas para encarar Praia Grande - Crédito: Divulgação

A derrota para São José na estreia, faz parte do passado. A equipe adulta ASF São Carlos “virou a página” e foca a sequência no Campeonato Paulista de Futsal Feminino. O segundo compromisso da fase de classificação acontece neste sábado, 31, a partir das 20h30, quando estará em ação no ginásio de esportes Presidente Ciro II e encara Praia Grande.

O técnico Fabiano Lourenço preparou a equipe para o desafio que considera “difícil”, uma vez que Praia Grande, além de ser um adversário conhecido, de acordo com ele, é bem treinada e aplicada taticamente.

“Isso faz com que o jogo se torne ainda mais difícil. Teremos que utilizar a velocidade no passe, criar dificuldades e fazer a bola correr ainda mais rápido”, explicou o treinador que afirma que a meta é buscar a reabilitação e conquistar um bom resultado. “O campeonato é longo, mas temos que pontuar. É fundamental estar entre os primeiros para buscar uma boa campanha na competição”, finalizou.

