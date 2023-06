Contra o Nho Quim no Luisão, Grêmio vence no sub13

Garotada do sub13 comemoram mais uma boa vitória no Paulista - Crédito: Divulgação

A manhã de domingo, 25, foi 50% feliz e 50% triste para as equipes de base do Grêmio São-carlense que disputam o Campeonato Paulista sub11 e sub13.

Pela sexta rodada da fase de classificação, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, foi uma vitória e uma derrota para os pequenos Lobos diante do XV de Piracicaba. As duas equipes são-carlenses estavam na liderança em suas respectivas categorias no grupo 4.

A primeira equipe a entrar em ação foi o sub11. Apesar de uma boa apresentação, derrota para o Nho Quim por 3 a 2, gols de Victor para os são-carlenses.

Já no sub13, após uma complicada partida, vitória com gol solitário de João Scarpim. Com o resultado, os pequenos Lobos foram a 16 pontos positivos.

O próximo compromisso das equipes será no domingo, 2, contra o Rio Claro fora de casa, estádio municipal Dr. Augusto Schmidt.

