Contra o Galo, Águia busca vitória em Jaú

Liz durante treinos do São Carlos: técnico crê em reação da Águia na Bezinha - Crédito: São Carlos FC/Divulgação

Fazer as pazes com a vitória, buscar a reabilitação e com isso, sair das últimas colocações do grupo 3. Com este pensamento, o São Carlos entra em campo a partir das 10h deste domingo, 14, para encarar o XV de Jaú pela quarta rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B.

O Galo da Comarca vem de duas vitórias e está na segunda colocação do grupo. Já o São Carlos, amarga dois resultados negativos consecutivos e está na 5ª colocação, com 3 pontos.

Durante a semana o técnico Agnaldo Liz comandou treinos para os jogadores e apesar das duas derrotas seguidas e a penúltima colocação no grupo, não considera a fase ruim e projeta reação no campeonato.

“Não vejo como um momento complicado. Vejo uma competição normal, equilibrada e que tivemos derrotas. O único jogo que a gente jogou abaixo do que vínhamos apresentando nos treinos foi contra o União São João, mas nos demais tivemos um comportamento muito bom. Estamos em uma crescente e isso é importante, nos dá um alento muito bom”.

Para este decisivo jogo, sem citar nomes, Liz disse que alguns atletas se recuperam para encarar o XV, mas acredita que terá força máxima e com isso, fazer um jogo parelho. “Esperamos fazer um bom jogo, buscar os pontos, subir na tabela e passo a passo atingir a classificação que é o nosso objetivo”, salientou.

PARA BAIXO, NUNCA

Como existe o perigo de um rebaixamento para a quinta divisão em 2023, já que os dois últimos colocados de cada grupo serão penalizados, de acordo com o regulamento, se o torneio terminasse hoje, o São Carlos seria uma das equipes do Grupo 3.

Entretanto Liz deixou claro que esta não é a preocupação do clube. Muito pelo contrário, buscam a classificação e continuar com o sonho do acesso.

“Não estamos pensando em escapar (do rebaixamento). Estamos pensando em classificar. Pretendemos pontuar, mas sabemos que é uma competição equilibrada. Vamos enfrentar uma equipe muito forte e queremos buscar o resultado. Estamos trabalhando com a ideia de fazer o maior número de pontos contra cada equipe. Temos a chance de recuperação e empatar o confronto em número de pontos. Esse é o nosso objetivo para estar entre os quatro classificados”, garantiu.

De acordo com o técnico, a Águia vai crescer (ao longo da competição). “Precisamos melhorar nosso comportamento. Não vejo como pressão, pois a competição é nivelada e mexe com todas as equipes. Os atletas estão totalmente focados em buscar o resultado. O adversário vem motivado é muito qualificado. Estamos trabalhando em cima das características deles”, finalizou.

SUB20

Após três derrotas consecutivas e em penúltimo lugar no grupo 5 com 3 pontos, o sub20 do São Carlos tem mais um compromisso pelo Campeonato Paulista. Em busca da reabilitação, terá justamente o líder da competição, o Velo Clube de Rio Claro. O jogo acontece a partir das 15h deste domingo, 14, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Leia Também