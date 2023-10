Congresso técnico define prazo das datas das semifinais da Copa Elisângela Rebordões

SIGA O SCA NO

18 Out 2023 - 08h14

18 Out 2023 - 08h14 Por Marcos Escrivani

As equipes reunidas na solenidade que marcou a abertura oficial da Copa Elisângela Rebordões - Crédito: Zé_Fotografy

Foi realizado na tarde de segunda-feira, 16, o congresso técnico envolvendo representantes das onze equipes que participam da Copa Elisângela Rebordões de vôlei feminino. A competição reúne equipes de São Carlos, Ibaté e Américo Brasiliense e está em sua oitava edição.

Durante o congresso, a organização decidiu que a data limite dos jogos da semifinal é até o dia 12 de novembro nas séries ouro, prata e bronze. Conhecidos os finalistas, ocorrem posteriormente a marcação das partidas finais. A perspectiva é que a competição se encerre na primeira semana de dezembro.

Outra definição é que as equipes com melhores campanhas terá a preferência de mandar seus jogos nos locais de treinos. De acordo com a organização, a tabela das semifinais têm prazo limite para definição das partidas até esta quarta-feira, 18.

A Copa

Até aqui, a competição teve sete edições (o evento não aconteceu somente em 2020 devido a pandemia da Covid-19). O maior vencedor é a AVS/Smec que ganhou em cinco oportunidades. O São Carlos Clube e o São Carlos Country Club conquistaram um título cada.

Em 2023, na série ouro, a atual campeã, irá enfrentar o Country Club. Na outra semifinal, Elite e Caaso medem forças. Na prata, duas partidas que prometem muito equilíbrio. A UFSCar terá o São Carlos Clube B pela frente, enquanto que o Golden Team de Américo Brasiliense encara o Fênix/LBR Sports. A série bronze terá três participantes. Por estar melhor classificado, o São Carlos Clube A fica no “chapéu” e espera o vencedor de Ibaté e Alpha que se enfrentam.

Um dos organizadores da competição, o coordenador da AVS/Smec Zé Sérgio disse que a primeira fase da competição nesta temporada atendeu as expectativas.

“O nível técnico foi excelente. As equipes estão de parabéns e nós, da comissão organizadora, gostamos do desenrolar dos jogos. Quanto às semifinais, a expectativa é a melhor possível a tendência de jogos ‘pegados’. Acreditamos que não há favoritos, principalmente agora que os jogos são eliminatórios. Em suas respectivas séries, as equipes estão niveladas”, assegurou.

