Confronto de líderes e busca pela classificação agitam a quarta rodada da Copa Evangélica

Quadrangular Tangará pode se garantir nas quartas de final - Crédito: Gustavo Curvelo

A quarta e penúltima rodada da primeira fase da Copa Evangélica de Futebol Society acontece neste domingo (2) com a expectativa de bons jogos. Na Mult Sport – Unidade Shopping, um total de quatro partidas envolve equipes que aspiram à classificação ou à liderança de suas chaves, tendo em vista o caminho para as quartas de final. Os duelos contam com entrada aberta ao público.

No principal jogo do dia, logo às 13h, Bola de Neve e Quem Procura Acha fazem confronto direto pelo primeiro lugar do Grupo B. Líder de momento, o time mandante depende apenas de uma simples vitória para assegurar a liderança, enquanto os visitantes, também já classificados, podem subir ao topo da tabela se conquistarem os três pontos.

Na sequência, às 14h, pela mesma chave e também na Quadra 4, a terceira colocada Adventista São José assegura a vaga na próxima fase se ao menos empatar com a Obra da Restauração. A oponente ainda não pontuou e, neste momento, aparece em quarto lugar ao lado da Pentecostal Fonte do Céu – que está fora da zona de classificação pelos critérios de desempate.

Já pelo Grupo A, em que os jogos acontecem na Quadra 5, a Conquistando Nações precisa passar pela Comunidade Profética Cristã, às 13h, para avançar e, depois, o mesmo panorama vale para Quadrangular São José e Quadrangular Tangará, que, às 14h, medem forças com o prêmio da classificação ao vencedor.

