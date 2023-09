Comunidade Profética Cristã e Quadrangular São José B avançam de fase na Copa Evangélica

Quadrangular São José A venceu a Quadrangular Jockey Club e eliminou a adversária - Crédito: Gustavo Curvelo

Mais duas equipes garantiram a vaga nas quartas de final da Copa Evangélica de Futsal neste domingo, 3. Pela quarta e penúltima rodada da primeira fase, Comunidade Profética Cristã e Quadrangular São José B se juntaram a mais cinco times e, desta forma, seguem vivas na luta pelo título. Sara Nossa Terra e Internacional da Vida, por sua vez, lutarão pela última vaga, enquanto Quadrangular Jockey Club e Império da Luz estão eliminadas.

No Grupo A, que teve seus jogos sendo realizados no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, a Comunidade Profética Cristã sequer precisou entrar em quadra para se classificar, já que a Quadrangular Jockey Club, que disputava com a equipe o quarto lugar, foi derrotada pela Quadrangular São José A por 6 a 0. No duelo entre classificados, Adventista São José e Pentecostal da Bíblia empataram em 3 a 3.

Quem também comemorou foi a Quadrangular São José B, que, no Grupo B, bateu a Internacional da Vida por 7 a 3 no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, bairro Redenção, e avançou. Com isso, o time se juntou à Nova Vida em Cristo e Quadrangular Tangará, que haviam confirmado a vaga anteriormente e se enfrentaram neste final de semana, com vitória da equipe quadrangular por 6 a 4. Fechando o dia de jogos, a Sara Nossa Terra venceu a Império da Luz, por 7 a 2, e vai para a última rodada igualmente buscando a classificação.

No domingo, 17, acontecem os jogos da quinta e última rodada. No Ginásio da Vila São José, a Internacional da Vida precisa vencer a Império da Luz, às 13h, para se classificar – caso contrário, a Sara Nossa Terra passa para a próxima fase automaticamente. No mesmo horário, Comunidade Profética Cristã e Adventista São José duelam no Ginásio da Redenção e, um pouco mais tarde, às 13h45, é a vez de Pentecostal da Bíblia e Quadrangular São José A medirem forças. As partidas têm entrada gratuita.

Acompanhe a classificação atualizada:

Grupo A:

EQUIPE PTS CV/CA SG GM GS 1- Quadrangular São José A 9 1/2 8 11 3 2- Pentecostal da Bíblia 7 0/2 3 14 11 3- Adventista São José 5 1/5 5 13 8 4- Comunidade Profética Cristã 3 0/3 5 13 8 5- Quadrangular Jockey Club 0 1/6 -21 8 29

PTS – pontos; CV – cartões vermelhos; CA – cartões amarelos; SG – saldo de gols; GM – gols marcados; GS – gols sofridos

Grupo B:

EQUIPE PTS CV/CA SG GM GS 1- Nova Vida em Cristo 15 3/8 6 22 16 2- Quadrangular Tangará 10 0/7 7 23 16 3- Quadrangular São José B 9 0/4 7 20 13 4- Sara Nossa Terra 6 2/4 1 14 13 5- Internacional da Vida 4 0/1 -5 13 18 6- Império da Luz 0 1/2 -16 8 24

PTS – pontos; CV – cartões vermelhos; CA – cartões amarelos; SG – saldo de gols; GM – gols marcados; GS – gols sofridos

Leia Também