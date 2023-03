Competição regional nas categorias de base da início as atividades da Liga Desportiva

SIGA O SCA NO

Campeonato regional dá início das atividades da Liga Desportiva - Crédito: Divulgação

Foi dado o pontapé inicial nas competições da Liga Desportiva de São Carlos na temporada 2023. No sábado, 4, teve início a primeira competição do ano denominado Central League, que reúne equipes nas categorias sub12, sub14 e sub16 de São Carlos (Adesm, Flamingo e Salesianos São Carlos), Ibaté, Gavião Peixoto, Araraquara, Descalvado, Bocaina, Guariba e Matão.

A Central League é o primeiro passo para as competições regionais da Liga Desportiva, que prevê ainda nesta temporada, o Regional sub20 e Adulto. “A ideia é se tornar referência nas competições na nossa região, mantendo o nível elevado no esporte na nossa cidade”, informou a direção da entidade amadora. “O apoio da imprensa, da Câmara Municipal, da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura e Prefeitura Municipal faz com que o projeto cresça cada vez mais e possamos realizar um trabalho diferenciado na nossa cidade e região”, complementaram.

RESULTADOS DA PRIMEIRA RODADA

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão

Sub14 - Adesm 4 x 0 Ibaté

Sub16 - Adesm 1 x 0 Ibaté

Estádio Municipal de Guariba

Sub14 - Apafug/Rions Guariba 2 x 0 Descalvado

Sub16 - Apafug/Rions Guariba 3 x 5 Bocaina

Campo do Jardim Botânico em Araraquara

Sub14 - Araraquara 1 x 0 Guarani Matão

Sub16 - Araraquara 0 x 1 Guarani Matão

No próximo final de semana as partidas continuam com jogos nas cidades de São Carlos, Gavião Peixoto, Descalvado, Bocaina.

