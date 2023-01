Como o Paulista da Série A2 vai ser emocionante

Crédito: Pexels -

A partir de 14 de janeiro se inicia o Campeonato Paulista Série A2 sendo que se estenderá até o dia 8 de abril de 2023, quando saberemos quais serão os dois clubes que obterão acesso para jogar a Série A1 em 2024.

Este ano devido ao patrocinador da competição, uma fabricante de carros de origem sul-coreana, a competição será chamada de Paulistão A2 Kia.

Com certeza teremos um campeonato bastante disputado já que importantes clubes estarão na disputa pelo acesso à divisão principal do futebol paulista. Por isso as melhores casas de apostas vão dedicar espaço e mercados para os jogos da segundona.

Teremos 16 clubes na competição que jogarão entre si, em seguida passarão para a segunda fase os oito melhores classificados, para finalmente disputarem no sistema de mata-mata em jogos de ida e volta nas seguintes fases ou seja, quartas de final, semifinais e final.

Os dois clubes com as piores campanhas serão rebaixados para a Série A3 no ano seguinte.



Com todos ansiosos pelo início dos campeonatos regionais e tendo um bom aquecimento com a Copinha, vamos saber mais sobre esta nova edição do Paulistão A2 e o que esperar do campeonato.

Quais as equipes que desde já despontam para lutar pelo título?



Um dos fortes concorrentes a conquista do campeonato será a tradicional Associação Atlética Portuguesa mais conhecida como Portuguesa Santista, treinada novamente pelo técnico Sérgio Guedes, que treinou a equipe em outras duas passagens, de 2005 a 2006 e de 2018 a 2020.

A Briosa fará sua estreia dia 26 de janeiro contra a equipe do Rio Claro chamado carinhosamente de Galo Azul, tradicional clube treinado pelo técnico João Vallim no Estádio Ulrico Mursa em Santos.

Contudo não só a Briosa começa o Paulista A2 com pretensões a ganhar a competição, outros clubes estão se preparando para também levar para casa esse troféu além de adquirir o direito a subir para a Série A1.

A tradicional Ponte Preta de Campinas que também está atrás de reforços para disputar a Série A2 do Campeonato Paulista é uma delas.

A Macaca tem anunciado várias contratações que vão desde o setor defensivo até o ataque incluindo Jefferson, que foi artilheiro da última edição da Segunda Divisão quando atuava pelo pequeno Itapirense.

Outra conhecida equipe se prepara seriamente para a competição, o São Caetano também conhecido como Azulão, que teve seus momentos de glória em 2002 quando chegou a ser vice-campeão da Copa Libertadores da América, dois vices campeonatos no Brasileirão em 2000 e 2001 além de Campeão Paulista em 2004.

Entretanto hoje sob o comando do técnico Márcio Ribeiro os momentos do Azulão não são dos melhores, inclusive o clube foi colocado em leilão devido às suas dívidas.

Outro clube que se prepara para a competição é o XV de Piracicaba que pretende desempenhar um bom papel no Paulista com várias contratações feitas.

O XV acaba de contratar o meio campista Bruno César vindo do Penafiel de Portugal. Com 34 anos, Bruno que já passou pelo Palmeiras, Corinthians, Benfica e outros clubes e será um reforço importante para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista.

O Noroeste de Bauru no interior do Estado de São Paulo, apelidado de “Locomotiva Vermelha Bauruense”, vem treinando com afinco e se fortalecendo com novas contratações.

Os outros 12 times que participarão do Campeonato Paulista Série A2 este ano são o Comercial de Ribeirão Preto, o Lemense de Leme, o Juventus da Mooca, o Linense de Lins, o Monte Azul de Monte Azul Paulista, o Novo Horizontino, o Oeste de Barueri, o Primavera de Indaiatuba, o Taubaté, o Velo Clube de Rio Claro, além dos clubes já citados acima.

