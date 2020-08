Comitê delibera pela volta de treinos das modalidades que disputam campeonatos profissionais

Crédito: Divulgação

O Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus se reuniu nesta terça-feira (25/08) com a equipe da Secretaria de Esportes e Cultura. Na pauta da reunião o retorno de atividades esportivas profissionais. Participaram o secretário municipal de Esportes e Cultura, Luiz Lopes, o chefe de gabinete da pasta, Márcio Daniel e o diretor de Esportes de Rendimento, Fabiano Lourenço.

O diretor Fabiano Lourenço explicou que a Secretaria Estadual de Esportes autorizou a volta dos treinos de esportes profissionais que estão diretamente ligados a Federações, Confederações e ligas. “Em São Carlos temos quatro esportes de alto rendimento que disputam campeonatos profissionais como futsal, handebol, vôlei e basquete, e essas equipes estão solicitando o retorno dos treinos”.

O Comitê deliberou pela volta dos treinos dessas equipes para disputa de campeonatos profissionais, porém com um rígido protocolo de segurança que implica a testagem dos atletas antes do reinício dos treinamentos. O que vai ser realizado ainda essa semana pelas equipes dessas quatro modalidades.

Já os treinamentos de esportes recreativos ainda não foram liberados neste momento, pois ainda depende do avanço do e aval do Plano São Paulo.

