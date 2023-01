Começam obras da segunda etapa da construção do campo de futebol no Santa Angelina

Nova etapa contempla a construção da arquibancada e de equipamentos na praça anexa ao campo de futebol - Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, iniciou as obras da segunda etapa de construção do campo de futebol do bairro Santa Angelina, que receberá complementos estruturais e uma área de lazer em seu entorno. O investimento é de quase R$ 770 mil.

A obra foi iniciada em 2019 e dividida em duas etapas. No primeiro ato, com recursos próprios do município e uma emenda parlamentar, ocorreu a construção do campo de futebol propriamente dito e de seus vestiários, bem como do alambrado.

Agora, nesta segunda parte e conforme a Tomada de Preços nº 08/2021, que teve a empresa Beuvali Engenharia como vencedora com lance de R$ 769.943,77, o Contrato nº 67/2021 contempla a construção da arquibancada e de equipamentos na praça anexa ao campo de futebol, como academia ao ar livre, parquinho infantil (playground), pista de caminhada, quiosque e iluminação. Nos próximos meses, devem ser entregues para usufruto da população.

Leia Também