Começa o 'mata' do campeonato Raspadão com quatro jogos eliminatórios

Planalto Verde, busca primeiro título do torneio: teve a melhor campanha da primeira fase e é um dos favoritos - Crédito: Divulgação

Chegou o momento de separar “as crianças dos adultos” no 14º Campeonato Raspadão, que é realizado no Cidade Aracy. Com o término da fase de classificação, tem início neste domingo, 2, o ‘mata’ da competição, com jogos eliminatórios até definir o campeão da temporada.

A primeira fase é as quartas de final. Serão quatro partidas com pitadas extras de adrenalina e de emoção.

Duas equipes chegam invictas: Pé na Porta e Zavaglia, enquanto que o Planalto Verde tem o maior número de vitórias e pontos. O Antenor Garcia R2 iniciou bem a competição, mas perdeu terreno nas últimas rodadas.

Segundo a organização, a partir desta fase, os classificados sairão de jogo único, sem vantagem. Se a partida terminar empatada, o classificado sairá da cobrança de penalidades máximas.

Quartas de final

Domingo, 2

7h45 – Pé na Porta x Unidos do Nordeste

9h – Zé Bebeu x Galo das Américas

10h – Antenor Garcia R2 x Zavaglia

11h – Caixa D’Água x Planalto Verde

