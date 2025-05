Começa em São Carlos, o programa “Atletismo para crianças com TEA”

Aulas gratuitas serão realizadas para crianças com transtorno do espectro autista - Crédito: Divulgação

Organizado pela Associação São-carlense de Atletismo (ASA), começa nesta quarta-feira, 28, o Atletismo para Crianças com Transtornos do Espectro Autista (TEA). As atividades, totalmente gratuitas, serão realizadas no campus I da Fundação Educacional de São Carlos (Fesc).

As aulas serão sempre às segundas-feiras e quartas-feiras, das 17h às 18h05 e são dirigidas para crianças a partir dos 4 anos com TEA, deficiências intelectual, visual e física, com Síndrome de Down, ou até mesmo sem deficiências.

“O atletismo é uma atividade física que oferece inúmeros benefícios para pessoas com autismo, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional. A prática regular pode melhorar a coordenação motora, a interação social, a concentração, e até mesmo reduzir comportamentos repetitivos e autoestimulantes, além de promover a autonomia, a independência e o protagonismo”, disse o coordenador da ASA, Altair Maradona Pereira.

Segundo ele, o Atletismo para crianças com TEA chega ao seu terceiro ano e estão abertas vagas para 50 crianças. “Mas se for necessário, vamos abrir outra turma, podendo chegar a 75 crianças”, disse. “As atividades são todas gratuitas”, reforçou, salientando que o projeto tem o apoio da Prefeitura municipal de São Carlos, Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, Secretaria da Pessoa com Deficiência e para o Desporto, Departamentos de Convênios e Fesc.

Leia Também